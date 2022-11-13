Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские власти могут принять решение о национализации тех компаний, которые не хотят оказывать правительству всемерную поддержку. Такое заявление сделал министр энергетики страны Герман Галущенко.

Он пояснил, что предприятия, принадлежащие частным владельцам, должны действовать в интересах украинской армии, а также работать только на экономику страны. Это якобы должно обеспечить ее выживание.

Издание Financial Times приводит слова Галущенко о том, что киевский режим внимательно наблюдает за всеми компаниями. И если некоторые из них не захотят помогать экономике, а начнут “играть в собственные игры”, то правительство предпримет жесткие меры вплоть до передачи предприятия в руки государства.

Авторы публикации отмечают, что сейчас ничего неизвестно о компенсациях, которые должны выплачиваться владельцам бизнеса в случае национализации компании, а также о механизме передачи предприятий в государственные руки.

Вам может понравиться

Bild: После отвода войск из Херсона решающий бой России и Украины произойдет в Запорожье

Местом решающего сражения между ВСУ и российской армией станет Запорожская область. Сейчас битва за юг Украины практически завершена, так как после выхода ВС РФ из Херсона украинские боевики не имеют

Украинские военные устроили гонки на бронеавтомобилях Humvee и подорвались на мине

Украинские боевики на двух бронеавтомобилях Humvee устроили настоящие гонки. Они совершали головокружительные маневры и не заметили, как оказались на минном поле, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. В своем телеграм-канале он

RusVesna: “Малый муравейник” под Донецком стал кладбищем для боевиков ВСУ

Российский военнослужащий показал жуткое видео с телами украинских боевиков, которые пытались отбить у ВС РФ так называемый “малый муравейник” вблизи Донецкого аэропорта. Запись не публикуется из моральных соображений. Напомним, что