Украинские власти могут принять решение о национализации тех компаний, которые не хотят оказывать правительству всемерную поддержку. Такое заявление сделал министр энергетики страны Герман Галущенко.

Он пояснил, что предприятия, принадлежащие частным владельцам, должны действовать в интересах украинской армии, а также работать только на экономику страны. Это якобы должно обеспечить ее выживание.

Издание Financial Times приводит слова Галущенко о том, что киевский режим внимательно наблюдает за всеми компаниями. И если некоторые из них не захотят помогать экономике, а начнут “играть в собственные игры”, то правительство предпримет жесткие меры вплоть до передачи предприятия в руки государства.

Авторы публикации отмечают, что сейчас ничего неизвестно о компенсациях, которые должны выплачиваться владельцам бизнеса в случае национализации компании, а также о механизме передачи предприятий в государственные руки.