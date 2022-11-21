Вашингтону следовало бы значительно тоньше расставлять внешнеполитические приоритеты, так как стремление вести соперничество одновременно с Китаем и Россией приведет к серьезным проблемам. Возможности США могут со временем истощиться, что станет причиной катастрофы, уверен американский политолог Ричард Фонтэйн.

В своей публикации в издании Foreign Affairs он пояснил, что даже если Соединенные Штаты будут тщательно продумывать все предпринимаемые меры для противостояния России и Китаю, что они делают далеко не всегда, а также объединять усилия с союзниками по НАТО, справиться сразу с двумя серьезными соперниками им не по силам.

Истощение для Соединенных Штатов будет полным провалом, считает Фонтэйн. Они не только проиграют России и Китаю, но и утратят влияние на другие государства вместе со способностью решать важные для себя вопросы.