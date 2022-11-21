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Чиновники Еврокомиссии в стремлении поддержать Украину, где в преддверии зимы выведено из строя 50 процентов мощностей энергосистемы, заявили о планирующихся поставках электроэнергии в страну. Они написали об этом в социальной сети “Твиттер”, но европейские пользователи совсем не обрадовались такой новости.

В Еврокомиссии сообщили, что новый механизм доставки экстренной помощи и энергии EUCivPRO может быть задействован для поддержки Украины. Но жители европейских стран высказали возмущение подобным решением. Они написали, что из-за санкций в отношении России Евросоюз сам испытывает огромные сложности в энергетической сфере. В таких условиях поставки энергии на Украину являются преступлением, вполне заслуживающим “нового Нюрнбергского процесса”.

“Ваша главная обязанность – заботиться о Европе, а не о коррумпированной стране, хотя большинство членов комиссии и так коррумпированы”, – написал один из комментаторов.

Пользователь с ником Yanis заявил, что европейцы давно испытывают проблемы с горячей водой и отоплением. Он иронично поинтересовался, помогли бы ЕС чиновники, если бы представляли “украинскую комиссию”.

“Но когда у вас будет время спросить мнение европейских налогоплательщиков? Как вы можете знать, согласны ли мы с таким решением? Когда вы были избраны для этого?”, – добавил еще один комментатор.

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