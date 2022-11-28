Российские ВС в “битве беспилотников” на Украине одержали уверенную победу. Секрет успеха оказался прост – необходимо использовать сразу все существующие виды БПЛА, а также иметь в своем распоряжении средства для уничтожения дронов противника, пишет издание Eurasian Times.

ВС РФ используют для подавления вражеской беспилотной авиации средства радиоэлектронной борьбы, которые могут перехватывать или сбивать с курса даже стратегические американские БПЛА Grey Eagle MQ-1C. В распоряжении российских войск имеются как мощные наземные средства РЭБ, так и системы, развернутые на беспилотниках “Москит”. Последние представляют собой новейшие модификации “Орланов-10”.

Аналитик Парт Сатам, перевод публикации которого представил портал “Свободная пресса”, рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал умение быстро создавать высокотехнологичные разведывательные БПЛА, как тот же “Москит”, а также дроны-камикадзе. В настоящий момент еще остаются сложности с поставками на фронт крупных партий беспилотников, однако в скором времени и они будут устранены.