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Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал заявление генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева о необходимости готовиться к обороне в Крыму. Полковник в отставке заявил, что Киев вряд ли сумеет вторгнуться на полуостров, так как это еще никому не удавалось.

При этом Матвийчук считает, что ВСУ все же могут атаковать Крым американскими РСЗО HIMARS или оперативно-тактическими ракетными комплексами “Точка-У”. Но в ответ на такие удары украинской армии стоит ожидать очень серьезных последствий.

“Им вот этот блэкаут, который мы им устроили, покажется светлым солнечным днём. Потому что Крым – это наше святое. Крым – это неприкосновенное”, – цитирует эксперта издание “Царьград”

Он также отметил, что ответ на любую ракетную атаку ВСУ будет столь жесткий, что Киев моментально забудет о своих заявлениях об украинском Крыме.

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