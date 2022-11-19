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Российские ВС провели масштабную воздушную операцию, которая подтвердила – на Западе никто не знает, сколько на вооружении армии РФ имеется ракет, пишет американское издание New York Times.

Журналисты уточняют, что речь идет об ударах по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября. Тогда было выпущено 96 крылатых ракет, хотя на протяжении нескольких недель до этого и Запад, и особенно киевский режим громогласно заявляли, что высокоточные боезаряды у России “закончились”.

Подобные заявления периодически звучат и из уст официальных лиц Украины, и в западных СМИ. Так, глава Минобороны страны Алексей Резников в октябре сказал, что РФ использовала 70 процентов ракетного арсенала и не сможет поражать “желаемое количество целей”. Для него атака 15 ноября стала настоящим сюрпризом, пусть и не совсем приятным.

Пока Киев и Запад прогнозируют завершение ракетных обстрелов РФ из-за недостатка боеприпасов, Россия продолжает уничтожать военную, транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины. И намерена делать это в дальнейшем, не обращая никакого внимания на пропагандистские заявления.

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