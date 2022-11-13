Военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на заявление отставного американского генерала о возможности для ВСУ захватить к январю Мелитополь и Мариуполь, а затем и Крым. По словам аналитика, у Киева не получится ни то, ни другое, ни третье.

Сивков не отрицает, что с захватом Херсона у ВСУ появилась возможность наносить удары по Крыму американскими РСЗО HIMARS. Большую часть ракет противника будут сбивать средства противовоздушной обороны, однако риски для мирных жителей полуострова все равно присутствуют. Кроме того, Киев может вновь заблокировать Северо-Крымский канал и устроить водную блокаду. Однако на больше он не сподобится, уверен эксперт.

Он также предположил, что заявление Ходжеса вполне может оказаться отвлекающим маневром. Нельзя исключать, что ВСУ изменят направление атаки и ударят по Приднестровью. Сейчас для ВС РФ будет серьезной проблемой форсирование Днепра, поэтому оказать своевременную помощь ПМР они не смогут.