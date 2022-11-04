Элитные части российской армии – ВДВ и спецназ – необходимо освободить от выполнения задач, которые исполняет пехота. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин – передаёт SM-news.

По словам эксперта, специальную военную операцию, вероятно, изначально не планировалось проводить в тех объёмах, в которые она по итогу вылилась. Для большого вооружённого конфликта войск оказалось недостаточно. Боевое ядро, уточнил Шурыгин, – около 170 тысяч человек, куда не включаются срочники.

Эксперт отметил, что на первых этапах специальной военной операции быстрое продвижение войск обеспечивали элитные силы российской армии. Они же закрепились на занятых рубежах “Сейчас задача заключается в том, чтобы с помощью резервов высвободить ВДВ. Еще более важная цель – высвободить спецназ”, – сказал Шурыгин.