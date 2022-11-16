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Политических мотивов в новых ракетных ударах по критически важной инфраструктуре Украины искать не стоит. Это обычная военная операция. Такое мнение высказал эксперт Владислав Шурыгин в интервью “МК”.

Специалист пояснил, что особенность проведения подобных операций с использованием дальнобойного высокоточного оружия в том, что они носят “цикличный характер”. После серии ударов, военные проводят доразведку целей, изучают какие цели не были поражены, какие восстанавливаются и так далее. Обычно на это уходит до двух недель, подчеркнул Шурыгин.

Помимо этого неприятель может начать восстанавливать разрушенную инфраструктуру, и тогда тот или иной объект становится приоритетной целью, поскольку его легче уничтожить. “Удары с оттяжкой – абсолютно нормальная военная тактика”, – резюмировал эксперт.

Шурыгин также указал, что события, произошедшие накануне, продемонстрировали, что Россия не отказывается от тактики нанесения ударов по энергоинфраструктуре Украины и будет продолжать это делать.

Ракетные удары ВС РФ нанесли по объектам на территории Украины 15 ноября. Взрывы были зафиксированы во многих городах. В результате прилетов во многих городах произошли перебои с электричеством. До этого похожий крупный удар по украинской энергосистеме российские войска нанесли 10 октября.

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