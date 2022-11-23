Украинская армия способна занять несколько российских населённых пунктов, но не более того. Это может стать не военной, а политической акцией. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Его слова опубликовал у себя в телеграм-канале военкор Юрий Котенок – сообщает “МК”.

Эксперт уточнил, что прорваться в Белгородскую область у группировки украинских войск хватит сил. Но о том, чтобы идти на Москву, не может быть и речи – российская армия “перемолотит” украинские войска, полагает аналитик.

Тем не менее он не исключил, что ВСУ всерьёз рассматривают проведение подобного рода локальных операций. Их основной целью может стать демонстрация украинской общественности возможности ВСУ вести боевые действия на территории России и якобы неспособности Москвы защищать собственные территории.