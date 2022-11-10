Сейчас стали популярны так называемые отношения «друзья с привилегиями». Однако непонимание границ в подобных отношениях является одной из самых серьезных проблем. Так, издание Metro опубликовало материал, в котором раскрыло данную тему при помощи секс-коуча Джулии Коциамани.

По словам наставника в сексуальной сфере, дружба с привилегиями обозначает сексуальную связь с человеком, не подкрепленную серьезными отношениями. Популярны такие отношения по словам эксперта потому, что партнеры могут наслаждаться физической близостью со знакомым человеком, но не обременять себя официальными отношениями, которые включают множество аспектов.

Казалось бы, обе стороны, готовые идти на подобный род отношений, должны получить желаемое, то есть секс без обязательств. Но Джулия Коциамани утверждает, что в этом и заключается главная проблема подобного рода отношений. Как правило, одна из сторон соглашается на секс по дружбе из-за влюбленности в своего партнера. Но из-за того, что отношения не могут иметь никакого дальнейшего развития, один из партнеров обязательно столкнется с душевными переживаниями.