Эксперт по военной обороне и безопасности из Института международных исследований Вроцлавского университета Михаил Пекарски сообщил, что польское ПВО оснащено хорошей наблюдательностью за тем, что прилетает в воздушное пространство страны. Однако, по его словам, дела с поражением целей обстоят иначе. Современные зенитно-ракетные комплексы Patriot и CAMM Польша может получить еще не скоро. Соответствующую информацию опубликовало польское издание Gazeta Wyborcza.

Михаил Пекарски отметил, что попадание ракеты не является преднамеренным действием. Он предполагает, что это могла быть российская ракета, которая сбилась с курса, либо ракета украинского ПВО, которая не смогла попасть в цель и не самоуничтожилась. Польский эксперт отметил, что согласно последним данным, более вероятным является второй вариант.

Военный эксперт также подчеркнул, что польское ПВО не могло сразу сбить ракету. По его словам, согласно правилам противовоздушной обороны в мирное время, сначала необходимо определить летящий объект в воздушном пространстве страны. И только после того, как подтверждается информация, что объект несет стране угрозу, ПВО может его сбить.