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Российские ВС не намерены снижать интенсивность специальной военной операции на Украине в зимний период. Они способны вести боевые действия даже в сильные холода, поэтому никакой паузы на зиму, о которой мечтает Киев, не будет, уверен военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Осталась всего одна неделя, и скоро мы все увидим», – заявил аналитик.

Он отметил, что Киев совсем не отказался бы от передышки. Наступательные операции, которые принесли ВСУ относительный успех, изрядно вымотали украинские подразделения. Кроме того, армия противника столкнулась с дефицитом оружия, техники и боеприпасов, которые поставляются из-за рубежа. Сейчас Киеву приходится ждать новых поставок, что требует времени.

Российские же ВС, вопреки прогнозам западных аналитиков, готовы к бою, они имеют все необходимое, включая тяжелое артиллерийское вооружение, технику и зимнее обмундирование. Поэтому они не собираются уходить на паузу с наступлением холодов.

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