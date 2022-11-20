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Российские ВС вполне в состоянии обрушить фронт на Донбассе, однако для этого придется соблюсти несколько важных условий, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он объяснил, что сейчас удается освобождать только отдельные части населенных пунктов, а также укрепрайоны ВСУ вне городов.

По словам эксперта, все это является позиционными боевыми действиями. Продвижения вперед, указывающего на скорое освобождение Соледара и Артемовска, Северска либо другого крупного населенного пункта на Донецком направлении, за всю осень не наблюдалось ни разу.

Чтобы оно началось, необходимо первым делом увеличить численность личного состава на линии фронта. Также имеет смысл вплотную заняться освобождением тех населенных пунктов, которые могут стать плацдармом для дальнейшего наступления. К примеру, установление контроля над Угледаром и Новомихайловкой позволит продвинуться на Курахово и тем самым обрушить фронт на этом направлении. Но без дополнительного личного состава сделать это все равно сложно, уверен Онуфриенко.

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