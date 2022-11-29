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У Киева стремительно заканчиваются зенитные ракеты, так как массированные удары ВС РФ требуют огромного количества таких боеприпасов, заявил военный эксперт из Австрии Герхард Манготт.

Он пояснил, что у Киева практически нет крупных запасов ракет-перехватчиков. Ни США, ни НАТО не ожидали от России массированных ударов по критической инфраструктуре и поэтому не создавали серьезных резервов. Поэтому боезаряды для ПВО совсем скоро подойдут к концу.

“Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются перехватчики”, – приводит слова Манготта РИА Новости.

Аналитик также напомнил, что сейчас у многих стран НАТО заканчиваются возможности для помощи Украине. Отдельные государства вообще не хотят отправлять Киеву нужное ему вооружение, что приводит правящий режим в стране в бешенство.

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