У ВСУ нет достаточных сил для того, чтобы атаковать Херсон. Однако опасность всё же нависла над городом. Всё дело в плотине Каховской ГЭС, которую могут подорвать украинские военные. Такое мнение изданию Pravda.Ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Комментируя оперативную обстановку на херсонском направлении, специалист обратил внимание, что жителей эвакуируют с западного на восточный берег Днепра не просто так. Подразделения российской армии тоже смещаются на восток. По мнению Литовкина, командование ВСУ может отдать приказ о подрыве плотины Каховской ГЭС, тогда Днепр затопит город и смоет оставшихся в нём людей в Чёрное море, добавил эксперт.

Сейчас на херсонском направлении идут позиционные бои. По мнению Литовкина, “ударного кулака” у украинской армии на этом направлении нет.

Географическое положение Херсона осложняет оборону города. Он находится на западном берегу Днепра, в то время как основные подконтрольные российской армии территории Херсонской области располагаются на восточном берегу.