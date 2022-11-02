Истинная причина поставок на Украину комплексов противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T вовсе не в том, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры. А в том, чтобы посмотреть, как техника будет вести себя в реальных боевых условиях. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков – сообщает “МК”.

Специалист уточнил, что двух NASAMS хватит максимум на охрану Киева или для двух крупных объектов инфраструктуры. В этой связи штучные поставки таких систем больше отвечают задачам, которые ставятся перед техникой на испытаниях, отметил Леонков.

Ранее представители Пентагона заявляли, что на Украину в общей сложности поступит восемь комплексов NASAMS. Два – уже в ноябре, остальные – когда будут изготовлены. Решение о поставке систем противовоздушной обороны было принято после того, как российская армия нанесла массированный ракетный удар по критически важной инфраструктуре Украины 10 октября. Ракетные удары продолжаются с разной интенсивностью до настоящего времени.