Специальная военная операция, которую проводит Россия на Украине, показала насколько важно высокоточное оружие. У вооружённых сил РФ есть крылатые и гиперзвуковые ракеты, но что касается систем залпового огня, то они дорабатываются, хотя уже и используются. Об этом в интервью “МК” рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Аналогами знаменитых американских HIMARS, которые США поставляют на Украину в рамках военной помощи, Леонков назвал системы “Торнадо-С”. Эксперт отметил, что такое вооружение сейчас активно поставляется в российские вооружённые силы. В настоящее время “системы доводят до совершенства”, уточнил Леонков.

Специалист пояснил, что в том числе дорабатывается точность боеприпасов, которые используют ракетные системы (“Краснополь”и “Краснополь-2”). О массовом производстве комплексов залпового огня можно будет говорить, когда один выстрел будет равняться одному подбитому танку, добавил Леонков.