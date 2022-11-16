Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление Евросоюза о развёртывании сил быстрого реагирования. Об этом пишут “Известия”.

Силы быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек должны появиться на восточных границах ЕС уже будущем году. Ранее соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам Леонкова, в данном случае речь идёт о бригадах, которые входят в более крупные воинские формирования. Об их создании в Европе на площадке НАТО говорила давно, добавил эксперт.

Леонков уточнил, что НАТО планирует развернуть в Европе группировку состоящую из 30 наземных бригад, 30 боевых кораблей и 30 авиакрыльев. Специалист уверен: то, о чём ранее говорил Боррель, касается как раз первой бригады постоянной боевой готовности. Вся же группировка войск НАТО в случае необходимости должна быть развёрнута в течение 48 часов.

Леонков не уточнил, где именно Евросоюз планирует разместить войска. Эксперт отметил, что пока этот вопрос открытый, но судя по всему ЕС “движется к его решению последовательно”.