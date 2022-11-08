Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США поставляют Украине, пока нигде себя не проявили. В этой связи у российских военных какое-то время уйдёт на определение реальных возможностей таких систем. Потом они будут уничтожены, как “и все другие комплексы”. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов передать Киеву 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Часть из них уже находится на Украине. Кнутов обратил внимание, что число комплексов не слишком большое, поэтому говорить об обороне всей территории Украины не имеет смысла. Вероятно, основной задачей новых комплексов, по словам Кнутова, станет защита Киева или важных военных объектов.

Эксперт также заявил, что у России достаточно вооружений, чтобы уничтожить комплексы NASAMS. По мнению Кнутова, это могли бы сделать или ракеты X-31, или ракеты комплекса “Искандер”. В конце концов после изучения возможностей NASAMS, российская армия их уничтожит, предположил специалист.