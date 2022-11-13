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Диверсионно-разведывательные группы ВСУ действуют на территории Белгородской и Курской областей России, закладывая оружие и взрывчатку, чтобы обеспечить наступление своей армии на эти российские регионы, рассказал военный эксперт Александр Хроленко сайту “Украина.ру”.

Он напомнил, что около 30 тысяч военнослужащих ВСУ были высвобождены после отхода ВС РФ из Харьковской области. Именно эти силы командование украинской армии может задействовать для атаки на Белгород и Курск. Но только теоретически.

На практике же и президент Украины Зеленский, и командование ВСУ управляются Соединенными Штатами и НАТО. Они являются марионетками и не станут делать того, на что хозяева не отдали приказ.

США же не созрели для подобных команд, они как огня опасаются прямого противостояния с Россией, так как знают, что ответом будет ядерный удар с полным уничтожением Америки. Именно поэтому ВСУ не станут задействовать свои подразделения для нападения на Россию.

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