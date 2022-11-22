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Военный эксперт Владимир Евсеев оценил возможности украинской армии перейти в наступление на Крым. Своим мнением он поделился с изданием “Украина.ру”.

По мнению специалиста, если Киев действительно хочет начать полномасштабное наступление на полуостров, то таких действий со стороны ВСУ стоит ждать не раньше весны следующего года и только тогда, когда закончится распутица. Теоретически, отметил Евсеев, за оставшееся время украинская армия может скопить нужные резервы. Но как дела будут обстоять на практике, сказать сложно – пока нет никаких фактов, что ВСУ сможет собрать достаточно мощную группировку, чтобы выдвинуться на Крым.

При этом военный эксперт не исключил, что с российской стороны будут приниматься дополнительные меры по выстраиванию мощной противовоздушной обороны полуострова, а также защиты от подводных и полупогруженных в воду аппаратов.

“Поводов для паники нет, но есть повод для серьёзной работы”, – подчеркнул эксперт.

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