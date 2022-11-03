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Надводные дроны, которые Киев задействовал для атаки на корабли Черноморского флота, обладают компактными размерами и изготовлены Великобританией по технологии стелс. Поэтому своевременно обнаружить их было довольно сложно, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он также отметил, что дроны вряд ли способны преодолевать большие расстояния. Поэтому для их доставки в нужное место использовались гражданские либо рыбацкие суда. С них беспилотники стартовали и спокойно добрались почти до входа в Севастопольскую бухту.

Также эксперт отметил, что хотя официально не сообщается, что дроны принадлежали Лондону, существует множество фактов, позволяющих сделать именно такой вывод. При этом Великобритания не только передала Украине беспилотники, но еще и помогла с разработкой плана нападения на корабли ЧФ РФ. Который, впрочем, так и не был реализован.

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