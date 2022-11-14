Одной из причин отвода российских войск на левый берег Днепра стало численное превосходство противника. В Херсоне находилось 30 тысяч российских военных, в распоряжении ВСУ же находились силы в количестве 60 тысяч штыков, рассказал военный эксперт “Комсомольской правды” Виктор Баранец.

Он отметил, что вывод войск был организован предельно грамотно, российские ВС перебросили на левый берег Днепра весь личный состав и 5 тысяч единиц техники. Кроме того, было эвакуировано 115 тысяч местных жителей, которые не захотели оставаться в городе, потенциально оккупированном украинскими боевиками.

В процессе отхода российские ВС выполнили “многослойное минирование” в оставляемых населенных пунктах, а также подорвали два пролета Антоновского моста и железнодорожную переправу. Это позволило исключить наступление ВСУ, оставить им единственный вариант для атаки – форсирование Днепра на одном из самых широких его участков.

Киев предпринимал попытки окружить ВС РФ и наносил удары с применением американской РСЗО HIMARS, но ПВО отразила атаки противника и обеспечила надежное прикрытие отступления.

Баранец отметил, что сейчас российские ВС проведут перегруппировку для грядущего контрнаступления. При этом некоторые угрозы для них сохраняются – ВСУ вполне могут попытаться зайти в тыл со стороны Запорожской и Днепропетровской областей. Но командование уже сейчас предпринимает меры, позволяющие обеспечить защиту от такой атаки. Где именно будут контратаковать российские войска, пока неизвестно, но можно точно сказать, что вряд ли они станут в ближайшее время форсировать Днепр и возвращаться в Херсон.