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Украинские войска имеют теоретические шансы установить контроль над Херсоном, однако удержать город в течение длительного времени они не смогут. У ВСУ практически сразу возникнут проблемы со снабжением, которые не дадут возможности оказывать сопротивление ВС РФ, рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов сайту “Украина.ру”.

Он пояснил, что численное превосходство украинской армии позволяет ей продолжать попытки наступления на Херсон. Однако в ближайшее время начнутся затяжные осенние дожди, которые размоют степь. Поэтому для атак у Киева останутся лишь относительно узкие участки автомобильных трасс, проложенных в открытой местности. В условиях полного превосходства ВС РФ в артиллерии и авиации любые атаки будут моментально пресекаться и заканчиваться крупными потерями для ВСУ.

Ранее эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что российские войска существенно усилили оборонительные порядки, насытили каждую линию личным составом и вооружением, поэтому готовы к отражению возможных атак противника.

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