ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Быстрое завершения конфликта на Украине – нереалистичный, “голливудский” сценарий. До прекращения боевых действий ещё далеко, тем не менее власти США полагают, что президент Владимир Зеленский сможет в кратчайшие сроки одержать победу. Именно это пока удерживает его популярность на Западе. Такое мнение высказал журналу Newsweek бывший сотрудник Государственного департамента США, профессор Майкл Киммейдж – передаёт “Лента.ру”.

По словам специалиста, как только на Западе осознают, что завершения конфликта не стоит ждать в ближайшей перспективе, то к действующему украинскому лидеру власти США “охладеют” и начнут подыскивать “другую опору”. При этом Киммейдж отметил, что Зеленскому всё сложнее поддерживать миф о скорой победе Киева в противостоянии с Москвой.

Экс-сотрудник Госдепа полагает, что и Россия, и Украина ещё далеки от мирных переговоров. Москва не намерена отдавать приобретённые территории, а Киев не отказывается от планов по возврату границ по состоянию на 2014 год, то есть включая не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала кадры с уничтоженной на Украине бронетехникой НАТО

Техника западного образца успешно уничтожается на Украине российскими войсками. В подтверждение этого портал “Русская весна” опубликовал несколько фотографий с искореженными боевыми машинами, полученными ВСУ от Североатлантического альянса. Так, на одном

ВСУ заявили об уничтожении истребителя ЗРК NASAMS и разъярили США

Украинские ВС все больше раздражают Соединенные Штаты наглой ложью. На этот раз они выложили в Сеть кадры уничтожения истребителя, причем написали, что сбить самолет удалось при первом же применении системы

ВСУ приняли на вооружение системы Hawk для усиления ПВО Украины

ВСУ готовятся к развертыванию полученных от Запада зенитно-ракетных комплексов средней дальности Hawk, заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, новые системы существенно усилят противовоздушную оборону страны. В