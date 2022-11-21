Быстрое завершения конфликта на Украине – нереалистичный, “голливудский” сценарий. До прекращения боевых действий ещё далеко, тем не менее власти США полагают, что президент Владимир Зеленский сможет в кратчайшие сроки одержать победу. Именно это пока удерживает его популярность на Западе. Такое мнение высказал журналу Newsweek бывший сотрудник Государственного департамента США, профессор Майкл Киммейдж – передаёт “Лента.ру”.

По словам специалиста, как только на Западе осознают, что завершения конфликта не стоит ждать в ближайшей перспективе, то к действующему украинскому лидеру власти США “охладеют” и начнут подыскивать “другую опору”. При этом Киммейдж отметил, что Зеленскому всё сложнее поддерживать миф о скорой победе Киева в противостоянии с Москвой.

Экс-сотрудник Госдепа полагает, что и Россия, и Украина ещё далеки от мирных переговоров. Москва не намерена отдавать приобретённые территории, а Киев не отказывается от планов по возврату границ по состоянию на 2014 год, то есть включая не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым.