ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удары ВС РФ по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, а также стремительное наступление на Донбассе, где ВСУ оказались в чрезвычайно сложной ситуации указывают на стремление РФ вынудить Киев просить о перемирии, заявил бывший командующий ВС Североатлантического альянса в Европе Уэсли Кларк.

Он пояснил, что нынешняя тактика России направлена на нанесение максимального ущерба Украине. Таким образом президент РФ Владимир Путин заставляет киевский режим запросить о переговорах или как минимум о временном прекращении огня. И в том, и в другом случае это будет победа для Москвы.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг заявление Зеленского о том, что РФ обращалась к нему с запросом о перемирии. По словам Ермака, никаких подобных запросов на официальном уровне зафиксировано не было.

Вам может понравиться

Самые жирные из «диких гусей»: Кто командует иностранными наемниками на Украине

Ну Украине в данный момент участвуют в боевых действиях представители 54 государств, сообщил на совещании в Херсонской области руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В пятерку лидеров по количеству наемников

Киев применяет хитрую тактику, чтобы скрыть потери ВС Украины

Киевский режим вынуждает украинцев убирать национальные флаги с могил погибших военнослужащих ВСУ. Выяснилось, что символика слишком уж портит нарисованную Киевом картинку о минимальных потерях на фронте, рассказал военный эксперт Алексей

Кнутов проинформировал о невозможности бомб Boeing помочь Украине

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал предложение американской компании Boeing о поставках на Украину высокоточных снарядов наземного базирования. Он пояснил, что в первое время после появления у Киева таких боезарядов у