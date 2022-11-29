Удары ВС РФ по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, а также стремительное наступление на Донбассе, где ВСУ оказались в чрезвычайно сложной ситуации указывают на стремление РФ вынудить Киев просить о перемирии, заявил бывший командующий ВС Североатлантического альянса в Европе Уэсли Кларк.

Он пояснил, что нынешняя тактика России направлена на нанесение максимального ущерба Украине. Таким образом президент РФ Владимир Путин заставляет киевский режим запросить о переговорах или как минимум о временном прекращении огня. И в том, и в другом случае это будет победа для Москвы.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг заявление Зеленского о том, что РФ обращалась к нему с запросом о перемирии. По словам Ермака, никаких подобных запросов на официальном уровне зафиксировано не было.