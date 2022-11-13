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Зимой украинские ВС подойдут к Крымскому полуострову, заявил отставной американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший пост командующего войсками Соединенных Штатов в Европе.

Он сослался на секретные данные, которыми якобы владеет, и отметил, что к концу декабря – началу января украинская армия может захватить Мелитополь и Мариуполь, восстановив доступ к Азовскому морю. А уже после этого она начнет стремительно продвигаться к Крыму.

Также Ходжес заявил, что войдя в Херсон, боевики ВСУ получают возможность наносить удары по Крымскому полуострову из реактивных систем залпового огня HIMARS. Это, по мнению генерала в отставке, существенно ослабит ВС РФ, вынудит концентрироваться на защите Крыма.

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