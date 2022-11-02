Армия России в 2023 году может “разрезать” Украину на две части и окружить силы ВСУ на левом берегу Днепра. Для этого ВС РФ создадут две мощные ударные группировки. Такое мнение высказал генерал ВСУ, бывший командующий АТО Михаил Забродский. Об этом пишет “Военное обозрение”.

Забродский предполагает, что российские группировки будут двигаться со стороны Сумского и Запорожского направлений. Обе группировки в конечном итоге должны будут выйти к Днепропетровску. При этом цели занимать города перед российской армией ставиться не будет – вероятно, она станет перерезать логистические пути, чтобы прервать снабжение украинских войск, предполагает генерал.

Генерал также полагает, что ВСУ способны помешать таким планам российской армии. Для этого необходимо сформировать свои ударные группировки. В числе прочего в них должны входить до 600 танков, до 1,1 тысячи бронемашин, полтысячи орудий и систем залпового огня. Но где взять такие объёмы вооружений, Забродский не уточнил.