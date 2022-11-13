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В настоящий момент в зоне специальной военной операции Россия столкнулась с экзистенциальным выбором – они или мы. Поэтому она должна идти до конца любой ценой, заявил глава группы советников “Царские волки” и бывший руководитель “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин.

“Противника надо оценивать очень серьезно… Это экзистенциальный выбор для нашей Родины – либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть – идти до конца”, – цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что “мышцы” украинской армии и националистических подразделений на протяжении нескольких лет “накачивал” сильный высокотехнологический противник. Поэтому российским войска предстоит “борьба вдолгую”, о чем ранее уже заявлял и командующий СВО, генерал армии Сергей Суровикин.

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