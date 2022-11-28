На Запорожском направлении ликвидирован наблюдательный пункт украинской армии. Его обнаружило разведывательное подразделение, которое тут же отправило данные о местоположении цели экипажу самоходной артиллерийской установки “Акация”.

Командир артиллерийского подразделения рассказал РИА Новости, что после получения целеуказания экипаж САУ сразу же отправился на позицию для нанесения удара.

Разведка подтвердила, что цель успешно поражена, после чего самоходка вернулась на место дислокации.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. В настоящий момент российские военные ведут наступление на Южно-Донецком и Артемовском направлениях.