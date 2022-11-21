Подполковник ВС РФ Александр Егорчев высказал свое мнение о генерал-полковнике Александре Лапине, который ранее командовал группировкой войск “Центр” в спецоперации на Украине. По мнению офицера, именно Лапина стоит считать создателем российского кадрового резерва.

«Под командованием Лапина я служил несколько лет. О нем ничего, кроме хорошего, и не скажешь. При нем офицеры росли. Верили в него. Готовы были идти по его приказу, за него, до конца», – цитирует Егорчева портал Ura.ru.

Также подполковник рассказал, что Лапина уважали и любили не только офицеры, но и солдаты, с которыми генерал умел общаться на понятном языке без традиционных “генеральских придирок”. Он всегда поступал по справедливости и поощрял подчиненных исключительно за реальные достижения, а не за банальные мелочи вроде хорошо исполненной песни на строевом смотре.