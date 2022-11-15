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ВВС Израиля нанесли новый удар по военному объекту в Сирии. На этот раз целью стал аэродром Шайрат. Он находится в провинции Хомс, расположенной в 165 километрах от Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Неназванные военный источник рассказал агентству, что удары самолёты ВВС Израиля нанесли в минувшее воскресенье из ливанского воздушного пространства. Средства ПВО отразили атаку, однако двое военнослужащих сирийской армии погибли, ещё несколько получили ранения. Уточняется. что сирийские системы противовоздушной обороны поразили несколько из выпущенных по объекту ракет.

По данным некоторых источников, удар по аэродрому был нанесён после того, как туда доставили партию иранского вооружения. Оно используется в том числе и шиитскими формированиям, которые воюют на стороне армии Сирии.

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