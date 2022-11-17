Президент Украины Зеленский в очередной раз солгал. Он заявил, что польская сторона “оформила допуск” Киева к расследованию падения ракет на своей территории, но на деле все выглядело совсем иначе.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что участвовать в расследовании Украина не будет. Никто не собирается привлекать Киев к изучению обломков ракет и выяснению причин, по которым боезаряды сбились с курса и попали на польскую территорию.

“На месте взрывов проводит работу комиссия генеральной прокуратуры Польши, у которой достаточно ресурсов для установления всех обстоятельств взрывов”, – заявил Дуда, намекнув, что Варшава способна обойтись без помощи Киева.

При этом польский лидер сообщил, что Украина получит возможность ознакомиться со всеми материалами после завершения следственных действий.