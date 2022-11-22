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Известные пранкеры Вован и Лексус выпустили очередную серию своей популярной программы под названием «Шоу ВиЛ», в которой они позвонили президенту Польши Анджею Дуде. В телефонном разговоре российские пранкеры представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. Телефонный разговор был записан 15 ноября в тот же день, когда и случился инцидент с упавшей ракетой на территории Польши.

В самом начале разговора Анджей Дуда заявил, что на территории Польши рядом с украинской границей прогремел взрыв. Президент Польши заявил, что ему точно известно, что взрыв прогремел в результате падения ракеты. Однако точных данных, что это была за ракета, и кто ее запустил, у лидера Польши нет. Тем не менее, Дуда сообщил, что размеры воронки, которая образовалась в результате взрыва, составляют примерно 25 метров в диаметре и около 5 метров глубиной.

Также Дуда сообщил своему французскому коллеге, что он уже поговорил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом по поводу применения параграфа 4. Также польский лидер сказал, что поговорил и с американским президентом Джо Байденом, который не спешит обвинять Россию в инциденте. Также Байден заявил, что уже распорядился отправить своих экспертов для изучения места падения.

Также в результате дальнейшей беседы Дуда заявил, что успел пообщаться и с украинским лидером Владимиром Зеленским, который уверил польского президента, что это была российская ракета, выпущенная российскими войсками. Также Зеленский заявил, что у киевского режима есть доказательства того, что это была российская ракета.

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