Экипировка следующего поколения “Легионер” будет закрывать всё тело военнослужащего, как доспехи средневекового рыцаря или как костюм Железного человека из комиксов Marvel. Соответствующие разработки уже ведутся. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты “Армоком” Олега Фаустова.

Он рассказал, что в рамках научно-исследовательской работы планируется изучить возможность полностью закрыть тело бойца бронёй. При этом Фаустов отметил, что для поддержки такой брони наверняка потребуется экзоскелет. Создание подобной экипировки является приоритетным для многих стран, подчеркнул гендиректор.

Фаустов также отметил, что несмотря на утверждение, что в будущем будут воевать дроны и роботы, так или иначе человек на поле боя всё же будет присутствовать. Например, для занятия тех или иных позиций. Причём риск для жизни и здоровья бойца с развитием военной техники только повышается. Собственно поэтому предпочтение и отдаётся “костюму Железного человека”.

Предполагается, что научно-исследовательские проекты по экипировке “Легионер” завершат до конца будущего года.