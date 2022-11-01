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Евросоюз и другие союзники Соединённых Штатов Америки способны только на борьбу в пользу Вашингтона на фоне его неправомерных действий. Такое заявление сделал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в комитете Генассамблеи ООН Воронцов припомнил западным странам, что они в своё время проигнорировали убийство Касема Сулеймани. Он командовал силами иранского спецназа Корпуса стражей исламской революции, являлся высоким должностным лицом и был убит во время визита в одну из стран, которая входит в Организацию Объединённых Наций. Российский дипломат уточнил, что США в этом инциденте остались безнаказанными и посоветовал “борцам с безнаказанностью продемонстрировать свои высокие идеалы в действии”.

Во время своего выступления Воронцов напомнил, что специальная военная операция на территории Украины проводится Россией в соответствии со всеми нормами международного права, в том числе и гуманитарными.

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