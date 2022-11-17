Украина может окончательно утратить доверие Запада, пишет издание Financial Times со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным натовского дипломата. Источник заявил, что смешные и наивные попытки президента Зеленского откреститься от упавшей на территорию Польши украинской ракеты вызвали серьезное раздражение не только в Вашингтоне, но и в Варшаве.

Заявления Зеленского – это неприкрытая ложь, сообщил автор публикации, перевод которой представлен изданием “Известия”. Он отметил также, что подобные лживые высказывания лишат Киев доверия западных стран гораздо быстрее, чем обстрелы мирных жителей Донбасса или откровенная пропаганда.

При этом Зеленский не просто лгал. Он делал это уже после того, как Соединенные Штаты и Польша высказались о причинах инцидента и установили, что ракета была украинской. Несмотря на это Зеленский продолжил смешно оправдываться и даже требовать включить Украину в расследование.