Боеприпасов, находящихся в арсенале бундесвера, хватит максимум на несколько дней войны. Армия Германии не готова для ведения гипотетических полномасштабных боевых действий. Об этом пишет издание Die Welt – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель Герхард Хегманн сообщает, что дефицит боеприпасов возник на фоне оказания военной помощи Украине. При этом расширение производства снарядов и патронов пока оставляет желать лучшего. Во многом оно зависит от поставок сырья из Китая. Однако сейчас доставка занимает от полугода до девяти месяцев из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Пекин может прекратить сотрудничество с западными странами, отмечает Хегманн.

О том, что арсеналы западных стран пустеют из-за оказания военной помощи Украине, политики и СМИ заявляли неоднократно. По мнению ряда аналитиков, Запад, начиная поставки оружия Киеву, не предполагал, что конфликт с Москвой продлится так долго.