Боевик националистического полка “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России), который дезертировал с поля боя, пошел на сотрудничество с российскими ВС. Он показал места, где находились боевые позиции его подразделения и признался в военных преступлениях, передает РИА Новости.

По словам боевика, командование приказывало никого не жалеть, уничтожать всех, кто попадается под руку, так как гражданских в населенном пункте якобы нет.

Также нацист признался в хландокровном убийстве российского военного в Мариуполе. Боец был ранен и нуждался в помощи, но это не остановило радикала.