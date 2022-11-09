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Боевик националистического полка “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России), который дезертировал с поля боя, пошел на сотрудничество с российскими ВС. Он показал места, где находились боевые позиции его подразделения и признался в военных преступлениях, передает РИА Новости.

По словам боевика, командование приказывало никого не жалеть, уничтожать всех, кто попадается под руку, так как гражданских в населенном пункте якобы нет.

Также нацист признался в хландокровном убийстве российского военного в Мариуполе. Боец был ранен и нуждался в помощи, но это не остановило радикала.

“Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил”, – рассказал “азовец” на следственном эксперименте.

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