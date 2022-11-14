Запад сильно лукавит, рассказывая о тех видах вооружения, которые отправляет на Украину. США и НАТО осуществляют поставки ракет, не входящих ни в один из публикуемых списков, причем делают это тайно.

Неизвестные ракеты, полученные Киевом от Запада обнаружили военнослужащие 56-го полка Воздушно-десантных войск России. Они сообщили, что по их автомобилю, который на тот момент был пуст, прилетел украинский боезаряд. Бойцы передали его обломки специалистам, после чего выяснилось, что они принадлежат ракете, официально на Украину не отправляемой.

Телеграм-канал Readovka в связи с этим отмечает, что в настоящий момент неизвестно, сколько еще видов вооружения, которое не входит в официальные списки, Запад поставляет Киеву, чтобы атаковать позиции российских войск и подконтрольные РФ мирные города.