ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Парламентарий от Челябинской области Олег Колесников присоединился к батальону “БАРС”, который изначально собирался для участия в специальной военной операции из депутатов Государственной думы. Он сообщил, что отправился в зону СВО для решения судьбы России вместе со своими коллегами.

«Решается судьба мира, России и нашего будущего. Хочется сказать о наших близких и тех, кто находится здесь. Они все внимательно следят и переживают. Мы чувствуем эту поддержку, мы частичка большой мощи», – цитирует депутата портал URA.RU.

Ранее в зоне СВО побывал генеральный секретарь партии “Единая Россия” Андрей Турчак. Он встретился с парламентариями из подразделения “БАРС” и заявил, что это полноценный батальон, который способен решать любые задачи специальной военной операции на Украине.

Вам может понравиться

Посольство России в Северной Корее назвало фейком информацию о пошиве КНДР формы для ВС РФ

Журналисту Radio Free Asia порекомендовали перепрофилироваться в писатели-фантасты после публикации о том, что Северная Корея изготавливает и поставляет России военное обмундирование. Представители RFA обратились в российское посольство с просьбой прокомментировать

В двух областях и в части Херсонщины, контролируемой ВСУ, ночью объявлялась воздушная тревога

В ночь на 12 ноября в части Херсонской области, перешедшей под контроль ВСУ, взвыли сирены воздушной тревоги. Также они звучали в Кировоградской и Николаевской областях, сообщает официальный сайт по оповещению

RusVesna: По Херсонскому фронту огромными колоннами движется натовская бронетехника

В Херсонской области замечены огромные колонны натовской техники, среди которой выделяются бронеавтомобили HMMWV с противотанковыми комплексами TOW американского производства, а также британские боевые машины Wolfhound. Видео, сделанное украинскими боевиками, с