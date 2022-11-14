Парламентарий от Челябинской области Олег Колесников присоединился к батальону “БАРС”, который изначально собирался для участия в специальной военной операции из депутатов Государственной думы. Он сообщил, что отправился в зону СВО для решения судьбы России вместе со своими коллегами.

«Решается судьба мира, России и нашего будущего. Хочется сказать о наших близких и тех, кто находится здесь. Они все внимательно следят и переживают. Мы чувствуем эту поддержку, мы частичка большой мощи», – цитирует депутата портал URA.RU.

Ранее в зоне СВО побывал генеральный секретарь партии “Единая Россия” Андрей Турчак. Он встретился с парламентариями из подразделения “БАРС” и заявил, что это полноценный батальон, который способен решать любые задачи специальной военной операции на Украине.