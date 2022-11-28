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Политика России должна быть направлена на то, чтобы ничего “тяжелее охотничьих ружей” США не поставляли Украине. Сейчас Вашингтон прощупывает границу допустимого, когда отправляет вооружение Киеву. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров в интервью ФАН.

Парламентарий обратил внимание, что США крайне избирательны в том, какое вооружение поставлять в распоряжение ВСУ. Приоритет отдаётся высокоточному оружию и системам ПВО. Фёдоров отметил, что Вашингтон использует Украину, как полигон для испытаний. В то же время американцы резко не наращивают поставки оружия, поскольку боятся повторения Карибского кризиса 1962 года, когда противостояние с СССР могло привести к началу новой войны, но уже с применением ядерного оружия.

Постепенные поставки вооружения Киеву – прощупывание почвы, насколько далеко можно зайти, считает депутат. Поэтому Москве следует продемонстрировать решимость и “снизить планку” участия США в конфликте на Украине, полагает Фёдоров.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассматривают предложение корпорации Boeing предоставить Украине снаряды GLSDB. Их дальность составляет 150 километров. Таким образом, не исключено, что они могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов по территории России.

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