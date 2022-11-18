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В минувший четверг ВС РФ ударили по территории Украины ракетой с имитатором ядерной боеголовки, заявило киевское издание Defense. Авторы публикации считают, что подобный боезаряд был не один.

Российская сторона якобы сняла ядерную боеголовку с ракеты воздушного базирования Х-55, после чего установила на нее обычную металлическую болванку. Именно в таком виде боезаряд был запущен по цели.

“Не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько”, цитирует экспертов портал “Русская весна”.

Украинские аналитики уточнили, что атака проводилась на один из объектов в Киеве. По их словам, ВС РФ таким образом отрабатывают удар по столице с применением ядерных вооружений.

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