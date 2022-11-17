Бюджетное управление администрации президента США запросило у Конгресса еще 38 миллиардов долларов для помощи Украине, что в случае одобрения законодателями менее чем за год доведет общую сумму финансирования поддержки Киева до рубежа, превышающего 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Белый дом официально обратился к Конгрессу с запросом на дополнительное финансирование помощи Украине в размере 38 миллиардов долларов за счет государственных бюджетных расходов на 2023 финансовый год, включая помощь прямыми поставками оружия и другого военного оборудования в размере 21,7 миллиарда долларов.

Финансирование из средств, отпущенных Пентагону (то есть те самые 21,7 миллиарда долларов) предназначено «для оборудования для Украины, пополнения запасов Министерства обороны США и для продолжения военной, разведывательной и другой оборонной поддержки», согласно информации, прилагаемой к дополнительному запросу.

Помимо этого, запрос включает еще 14,5 млрд долларов финансирования от Государственного департамента США и госагентства USAID для прямой финансовой поддержки правительства Украины, гуманитарной помощи и «укрепления глобальной продовольственной безопасности».

От Министерства здравоохранения и социальных служб США запрос включает сумму в 900 миллионов долларов для «предоставления стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг» украинским гражданам, получившим в США временный статус беженцев.

Запрос от Министерства энергетики на 626 миллионов долларов, в неуказанной, но названной «значительной» части предназначен для «поддержки ядерной безопасности». «Конгресс ранее уже предоставил финансирование Национальному управлению ядерной безопасности Министерства энергетики США, чтобы помочь Украине подготовиться к потенциальным последствиям ядерных аварий», пишет Defense News.

В дополнение к общей сумме нового запроса на помощь Украине в размере 38 миллиардов долларов Белый дом также просит Конгресс санкционировать выделение для Киева вооружений из существующих запасов армии США на 7 миллиардов долларов, что позволит президенту Джо Байдену реализовать прямую отправку оружия на эту сумму.

Ранее Конгресс США уже выделил Украине помощь в размере 65,9 млрд долларов в виде трех отдельных дополнительных пакетов финансирования в период с февраля, после начала российской специальной военной операции на Украине. Если Конгресс профинансирует четвертый запрос, то менее чем за год общая сумма американской помощи Украине, утвержденная законодателями, составит 104 миллиарда долларов.

Белый дом указывает, что новый дополнительный запрос рассчитывается «до конца 23 финансового года». Но ранее администрация Байдена израсходовала дополнительную помощь Украине на сумму 40 миллиардов долларов, которую Конгресс принял в мае, за считанные месяцы, и скорее всего, ей придется запросить еще одно дополнение у нового состава Конгресса, который частично будет контролироваться республиканцами.

Многие из членов Палаты представителей, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом, ранее активно выступали против предыдущих траншей помощи Украине. Так, 57 республиканцев в Палате представителей и 11 республиканцев в Сенате проголосовали против этого в мае.

Теперь коалиция из 12 консервативных групп (куда вошли, среди прочих, влиятельные фонд «Наследие», поддерживаемый Трампом Институт политики «Америка прежде всего» и организация «Обеспокоенные ветераны за Америку») направила письмо нынешнему руководству Конгресса с призывом не одобрять последний запрос Белого дома о помощи Украине.

Заместитель главы организации «Ветераны войны за Америку» Джон Бирнс заявил по поводу этой петиции, что США «не должны продолжать выписывать Украине карт-бланш», почти дословно повторив недавние слова Кевина Маккарти, который, скорее всего, станет новым спикером Палаты представителей Конгресса.

Но Маккарти, который и ранее в этом году проголосовал за дополнительное финансирование Украины на сумму 40 миллиардов долларов, за несколько дней до ноябрьских промежуточных выборов уже заговорил более примирительно, пояснив в интервью CNN, что «должна быть подотчетность в будущем», чтобы для Украины «ресурсы расходовались именно туда, где это необходимо».

Многие другие ключевые республиканцы, особенно в Сенате, также с большим энтузиазмом относятся к передаче дополнительной помощи Украине. Поэтому не исключено, что новый запрос администрации Байдена на 38 миллиардов долларов может в итоге даже оказаться повышенным до еще более крупной суммы.

В Defense News напомнили: весной Белый дом первоначально запросил 33 миллиарда долларов на дополнительное финансирование помощи Украине, но сами законодатели затем увеличили эту цифру до 40 миллиардов долларов.