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Как сообщает «Военное дело», известный военный аналитик Василий Дандыкин высказал свое мнение, когда российским войскам, которые принимают участие в специальной военной операции, понадобится дополнительное подкрепление, состоящее из новой волны мобилизации.

Военный эксперт заявил, что непосредственно в зону проведения специальной военной операции были отправлены далеко не все мобилизованные военнослужащие. В тыловых областях осталась определенная часть стратегического резерва армии РФ.

Дандыкин уверен, что в ближайшее время второй волны мобилизации в Российской Федерации ждать не стоит. Скорее всего, дополнительная мобилизация, по его словам, может понадобиться только в том случае, если конфликт на территории Украины выйдет на новый уровень эскалации, например, когда будут задействованы непосредственно силы НАТО.

Военный аналитик уверен, что на текущий момент у Российской Федерации имеется достаточное количество сил и средств для выполнения всех поставленных целей СВО.

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