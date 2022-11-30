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Многие российские военные, призванные в процессе частичной мобилизации, уже находятся в зоне СВО и успешно участвуют в боевых действиях. Но подготовка резерва для специальной военной операции все еще продолжается, рассказал сайту “Военное дело” аналитик Василий Дандыкин.

Военный эксперт сообщил, что полностью подготовка мобилизованных завершится примерно через месяц. Россия намерена продолжать боевые действия зимой, поэтому резервисты сыграют важную роль в СВО.

По словам Дандыкина, опытные бойцы и офицеры, призванные в ходе мобилизации, уже отправляются на фронт. Некоторые из них уже получили государственные награды. Кроме того, один полковник, отправившийся в зону СВО, командует там подразделением.

Подготовка остальных мобилизованных идет в полную силу и после завершения боевого слаживания они также уедут на фронт.

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