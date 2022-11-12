Приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Аслин был освобожден по обмену, однако через 50 дней решил снова вернуться на Украину. Сообщение об этом прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что Аслин изъвил желание выступить в качестве военного корреспондента, чтобы снимать для видеохостинга YouTube не только боевые действия с участием ВСУ, но и жизнь людей в разных регионах. Таким образом наемник рассчитывает заработать денег.

По словам Дандыкина, британец совершенно напрасно решил испытать судьбу во второй раз. Он вполне может снова оказаться в плену и больше его точно никто не отпустит. Кроме того, Аслин много рассказывал следователям о том, как украинские боевики убивали мирных людей и это откровения в Киеве очень хорошо помнят. И вряд ли простят за них искателя приключений.