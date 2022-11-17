ВСУ вряд ли специально выпустили свои зенитные ракеты комплекса С-300 по территории Польши, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что на вооружении украинских войск имеются только советские боезаряды, которые морально и физически устарели.

Дандыкин напомнил, что киевские власти практически всегда после ударов российскими ракетами “Калибр” по военным или инфраструктурным объектам показывают разрушенные жилые дома. Разгадка проста – по зданиям точно так же попадают древние зенитные ракеты, сбивающиеся с курса.

“Одна из таких ракет упала в своё время на мост Кличко. И они могут не срабатывать или срабатывают, и осколки падают на дома. Это не первый случай. Вообще, у них раньше ракеты такого класса наводились, задолго до 2014 года, и попадали туда, куда не надо попадать. А ещё история, когда ракета С-200 навелась на наш самолёт. И грохнула его. Там летели граждане Израиля и не только, Ту-154 был сбит. Кучма тогда сказал: бывает”, – цитирует эксперта издание “Царьград”.

Дандыкин напомнил шумиху, которая началась сразу после попадания украинских ракет на польскую территорию, но уже утром утихла. Однако президент Зеленский никак не желал успокаиваться, требуя включить Киев в расследование, а также заявляя, что ракеты не принадлежат ВСУ. По мнению эксперта, США и НАТО ошиблись в Зеленском и только они виноваты в том, что он насыпал им “соли на хвост”.