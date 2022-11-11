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Отход ВС РФ из Херсона представляет собой весьма сложную военную операцию, которая требует грамотного подхода. Только так можно провести перегруппировку сил и избежать потерь, рассказал сайту Ura.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что из Херсона выводится не только личный состав, но и боевая техника. Это требует маневрирования, слаженной работы военной полиции, инженерных службы, комендатуры. Также должно быть организовано прикрытие для отступающих сил, которое будет не только отражать возможные попытки противника стрелять в спину российским военным, но еще и наносить огневое поражение ВСУ.

Технику, которая не может быть вывезена из города по тем или иным причинам, необходимо уничтожать. Так же, как и боеприпасы. Кроме того, важно провести тщательную воздушную разведку новых позиций, которые намерены занять российские подразделения и установить минные заграждения на подходах к ним.

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